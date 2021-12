Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Publicado 23/12/2021 13:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, firmou um convênio com a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). O acordo tem o objetivo de promover um processo seletivo especial a fim de que os professores da Rede Pública de Ensino do município possam ingressar em cursos de graduação da Universidade. Os interessados poderão se inscrever até o dia 05/01.

Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, está oportunidade representa uma forma de aprofundar os conhecimentos pedagógicos. Além disso, a gestora da pasta reforçou que a UERJ é reconhecida nacionalmente pela sua qualidade acadêmica.

“A UERJ é reconhecida pela inclusão social e pelo pluralismo de ideias na comunidade universitária. Nossos professores só têm a ganhar em uma instituição que se dedica a formar construtores de conhecimento dotados de uma visão ampla e dialógica acerca do processo ensino-aprendizagem. Estou muito feliz com mais essa parceria”, declarou a secretária de Educação.

Em conformidade com a Lei nº 13.478, de 30 de agosto de 2017, a Universidade publicou o edital no site, com normas, rotinas e procedimentos relativos ao processo seletivo para o acesso dos docentes aos cursos de graduação de Pedagogia, Geografia e Matemática da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ (FEBF). Mais informações, acesse o link: https://bit.ly/3FeRLZx