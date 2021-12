Apresentação gratuita encerra temporada natalina musical com repertório especial - Divulgação

Apresentação gratuita encerra temporada natalina musical com repertório especialDivulgação

Publicado 22/12/2021 18:08

Duque de Caxias - Para trazer ainda mais emoção e encantamento para a temporada natalina, o Caxias Shopping recebe, nesta quinta-feira, 23 de dezembro, às 19h, apresentação especial do Coral Angeluz.

A apresentação - que encerra a programação musical temática promovida pelo shopping no mês de dezembro, com apoio do Sesc Rio – vai destacar tradicionais canções natalinas e terá a participação das belíssimas vozes das cantoras Damiana Sadili e Rose Oliver, ex-participantes do The Voice Brasil. No repertório, clássicos como “Noite Feliz”, “Bate o sino pequenino” e “Aleluia”, além de sucessos como “Marcas do que se foi”, “A paz” e “Vem que está chegando o Natal”.

O evento é gratuito e acontecerá na praça de alimentação do mall.

Coral Natalino no Caxias Shopping

Data: 23/12 – quinta-feira

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação

EVENTO GRATUITO