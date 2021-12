Mercado do Produtor em Caxias está passando por reformas - Divulgação

Publicado 21/12/2021 17:52

Duque de Caxias - Funcionando há décadas na Avenida Dr. Plínio Casado, no Centro de Duque de Caxias, o Mercado do Produtor está passando por obras de reforma e modernização para melhorar as condições de higiene e conforto para os expositores e compradores. Ocupando uma área de mais de 1,7 mil m2, o novo espaço vai ganhar mais um pavimento com acesso por rampa, iluminação em led e climatização. Serão construídas mais de 130 novas barracas padronizadas de alvenaria, novos banheiros e quiosques de alimentação. Além da compra de produtos hortifrutigranjeiros, o consumidor poderá usufruir da gastronomia produzida pela agricultura familiar do município.



Local de venda de produtos de boa qualidade e excelentes preços, o novo Mercado do Produtor será entregue pelo prefeito Washington Reis no ano que vem. As melhorias do espaço eram reivindicadas há bastante tempo pelos produtores do município que passarão a contar em breve com novas instalações para comercialização de sua produção.



“Estamos atendendo às reivindicações dos produtores rurais. Além de melhorar as condições do espaço para eles e para os compradores, que poderão contar com uma maior variedade de produtos frescos de qualidade e a preços mais em conta, também incentivamos o trabalho na área rural de Duque de Caxias, buscando melhorar a oferta de diferentes produtos”, destacou o prefeito Washington Reis.