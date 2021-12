Canaan Burger traz novidades neste Natal - Nathalia Martins/ Débora Souza câmara/Depertodigital

Canaan Burger traz novidades neste NatalNathalia Martins/ Débora Souza câmara/Depertodigital

Publicado 19/12/2021 10:40

Duque de Caxias - A ceia de Natal é um dos momentos mais especiais do ano para as famílias. Pensando nisso, os empreendedores caxienses apostam alto em novidades para conquistar o paladar dos mais exigentes. Veja abaixo:



- Bambu Sucos



Guirlanda Cookie (tamanho G)

Cookie recheado com muito brigadeiro ao leite. Opções:

• massa branca com raspas de laranja

• massa de cookie 70%

Preço: R$ 119

Guirlanda de cookie, da Bambu Sucos Divulgação



Crostata de Nutella

Preço: R$ 99,90



Torta de Banana

Torta de banana, com granola e creme de confeiteiro light

Preço: R$ 99,90



Bolo de Cookie com Brigadeiro

Preço: R$ 170



Bolo de Doce de Leite

Preço: R$ 170



Torta Salgada

Torta com a massa levinha à base de iogurte e super recheada.

Preço: a partir de R$ 120



*Encomendas feitas somente até o dia 21/12, via WhatsApp (21) 97724-3668 ou Instagram (@bambusucos). Crostata de NutellaPreço: R$ 99,90Torta de BananaTorta de banana, com granola e creme de confeiteiro lightPreço: R$ 99,90Bolo de Cookie com BrigadeiroPreço: R$ 170Bolo de Doce de LeitePreço: R$ 170Torta SalgadaTorta com a massa levinha à base de iogurte e super recheada.Preço: a partir de R$ 120*Encomendas feitas somente até o dia 21/12, via WhatsApp (21) 97724-3668 ou Instagram (@bambusucos).

Crostata de Nutella, da Bambu Sucos Divulgação





- Brownie do Bbzão



O Brownie do Bbzão este ano está trazendo três novos sabores de chocotone trufado, que são: brigadeiro belga ao leite, brigadeiro branco com calda de frutas vermelhas. As encomendas são até dia 21/12 pelo site loja.browniedobbzao.com.br. O Brownie do Bbzão este ano está trazendo três novos sabores de chocotone trufado, que são: brigadeiro belga ao leite, brigadeiro branco com calda de frutas vermelhas. As encomendas são até dia 21/12 pelo site loja.browniedobbzao.com.br.

Brownie do Bbzão aposta em chocotones Divulgação





- Canaan Burger



A hamburgueria está estreando novos sabores de milk shake (R$ 14,90): Ovo maltine, ninho com Nutella e morango. Há ainda a sobremesa especial de Natal, rabanada com sorvete (R$ 13). Às quartas e quintas, das 18h30 até 23h30, a casa tem o rodízio de mini hambúrguer com petiscos (R$ 59,90, já com refrigerante incluído).



O Canaan Burger fica na Rua Cinco, no bairro Vila Canaan. Os pedidos podem ser feitos em (21) 98050-5276.

A hamburgueria está estreando novos sabores de milk shake (R$ 14,90): Ovo maltine, ninho com Nutella e morango. Há ainda a sobremesa especial de Natal, rabanada com sorvete (R$ 13). Às quartas e quintas, das 18h30 até 23h30, a casa tem o rodízio de mini hambúrguer com petiscos (R$ 59,90, já com refrigerante incluído).O Canaan Burger fica na Rua Cinco, no bairro Vila Canaan. Os pedidos podem ser feitos em (21) 98050-5276.

Canaan Burger traz novidades neste Natal Nathalia Martins/ Débora Souza câmara/Depertodigital



- Duquesa Confeitaria



A famosa confeitaria caxiense traz a rabanada de panetone (R$ 9,90) e a criação do momento Bolotone, com massa de chocotone com creme de avelã e creme de ninho (R$ 110). A Duquesa fica na Rua Sebastião de Carvalho, 65, bairro 25 de Agosto. Mais informações pelo telefone (21) 3777-7000 ou pelo Instagram (@duquesaconfeitaria).

Novidades de Natal da Duquesa Confeitaria Divulgação





Novidades de Natal da Duquesa Confeitaria Divulgação



- Matiz Hotel Multi Suítes



O Rick’s Restaurante, restaurante localizado dentro do Matiz Hotel Multi Suítes, vai realizar, no dia 24 de dezembro 2021, das 20h até 01h, uma Ceia de Natal, com um buffet temático natalino e música ao vivo. No cardápio, Bacalhau Espanhola, Chester à California, Pernil à Pururuca, Largato recheado, sobremesas, bebidas não alcoólicas e muito mais. O Buffet completo custa R$ 129, por pessoa. Para reservas de mesas e informações: ligar em (21) 3812-4200 ou pelo Whatsapp (21) 99966-4853 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h). Email.:



O Matiz fica na Rodovia Washington Luiz, nº 2500 – Parque Duque – Duque de Caxias-RJ. O Rick’s Restaurante, restaurante localizado dentro do Matiz Hotel Multi Suítes, vai realizar, no dia 24 de dezembro 2021, das 20h até 01h, uma Ceia de Natal, com um buffet temático natalino e música ao vivo. No cardápio, Bacalhau Espanhola, Chester à California, Pernil à Pururuca, Largato recheado, sobremesas, bebidas não alcoólicas e muito mais. O Buffet completo custa R$ 129, por pessoa. Para reservas de mesas e informações: ligar em (21) 3812-4200 ou pelo Whatsapp (21) 99966-4853 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h). Email.: [email protected] O Matiz fica na Rodovia Washington Luiz, nº 2500 – Parque Duque – Duque de Caxias-RJ.

Para muita gente, as festas de fim de ano são para tentar esquecer um pouco das dificuldades vividas durante a pandemia, que continua Imagem Internet





- Odilar cheesecake



A novidade para o Ano Novo é a cheesecake salgada de tomate seco com gorgonzola (R$ 130). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99985-0765. A novidade para o Ano Novo é a cheesecake salgada de tomate seco com gorgonzola (R$ 130). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99985-0765.

Cheesecake salgada do Odilar Divulgação





- Química Doce



A empreendedora Thaís de Brito aposta nos panetones de massas artesanais. Depois de assados ficam por 8h de cabeça para baixo descansando. Não tem conservantes e aditivos químicos. Eles custam a partir de R$ 19,90. Outra novidade é o bolinho na marmita, que se chama Bentô cake (R$ 37,90). Há também a caixinha com docinhos gourmets (R$ 24,90). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 97111-2473. A empreendedora Thaís de Brito aposta nos panetones de massas artesanais. Depois de assados ficam por 8h de cabeça para baixo descansando. Não tem conservantes e aditivos químicos. Eles custam a partir de R$ 19,90. Outra novidade é o bolinho na marmita, que se chama Bentô cake (R$ 37,90). Há também a caixinha com docinhos gourmets (R$ 24,90). As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 97111-2473.

Novidades de Natal da Química Doce Divulgação