Publicado 17/12/2021 08:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está orientando os contribuintes que desejam apoiar programas e projetos desenvolvidos por instituições inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA/DC) a direcionar parte da contribuição declarada no Imposto de Renda para este fim. Quem desejar doar tem até o dia 30/12.

Os contribuintes poderão doar até 6% do valor devido ou a restituir no momento de declarar o imposto de renda, pelo modelo completo, para pessoa física. A administração municipal reforça que pessoas jurídicas podem doar até 1% de tributação pelo lucro real. Importante destacar também que as doações feitas diretamente às instituições sociais não podem ser deduzidas do Imposto de Renda.

Os contribuintes poderão realizar o depósito ou transferência bancária, seguindo as opções:

1 - Favorecido: Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Duque de Caxias – FMIA,

2 - CNPJ n.º 19.197.009/0001-62,

3 - Banco: Caixa Econômica Federal,

4 - Agência: 1334,

5 - Operação: 006,

6 – Conta Corrente: 415-2,

7 – Enviar o Comprovante - O doador deverá enviar o comprovante de Depósito ou Transferência e seus dados PF ou PJ para o CMDCA/DC e

8 – Recibo de Doação – Comprovante emitido pelo CMDCA e o Gestor do FMIA ao Doador PF ou PJ para fins comprobatórios.