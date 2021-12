A fundação oferece cursos profissionalizantes, instrumentais e preparatórios para concursos - Eliakim Moura

A fundação oferece cursos profissionalizantes, instrumentais e preparatórios para concursosEliakim Moura

Publicado 17/12/2021 07:00

Criada em 2005, no primeiro governo do prefeito Washington Reis, a Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) se tornou a primeira escola técnica municipal do Estado do Rio de Janeiro. A Fundação oferece 120 cursos, entre profissionalizantes, instrumentais e preparatórios para concursos, em 22 centros de ensino espalhados pelos quatro distritos do município. São mais de 11 mil vagas ofertadas por semestre.



Em 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias investiu em cursos ligados à área da saúde. A Fundec, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, abriu vagas para os cursos de técnico em enfermagem e auxiliar de veterinário, que receberam juntos mais de 25 mil inscrições. Os cursos de recepcionista e agente de saúde também tiveram início este ano, junto com o curso técnico de nível médio em nutrição e dietética, este em parceria com o Colégio Carlos Gomes.



Além disso, o setor de jogos eletrônicos tem crescido bastante nos últimos anos e a exigência nesse mercado tem sido cada vez maior. Para formar profissionais capacitados, a Fundação promoveu, em parceria com a Burburinho Cultural (empresa que investe no fomento à cultura), um curso de formação de games, totalmente gratuito e on-line.



Durante este ano, também foram oferecidas 160 mil vagas em cursos on-line, através do convênio com academia americana Cisco.

Tudo às claras com o programa Caxias Cidade Luz

Cidade da Luz - Eliakin Moura

Cidade da LuzEliakin Moura

O programa Caxias Cidade Luz chegou pra iluminar a vida dos caxienses. Desde que foi implantado, em 2017, já instalou mais de 43.600 luminárias de led nos quatro distritos da cidade e realizou mais de 232 mil atendimentos e intervenções, como troca de lâmpadas, relês e reatores em bairros e comunidades do município. Além de proporcionar mais segurança à população, o sistema também é mais econômico porque reduz o consumo de energia.



O programa conta com um sistema de atendimento para solicitação de troca de lâmpadas e reparos na rede e que garante que os serviços sejam executados em, no máximo, 72 horas. Para solicitar o atendimento, o morador tem à sua disposição os telefones 2676-9099 e 99824-5903.



O programa já beneficiou os centros comerciais e muitos bairros da cidade. Também já contam com a nova iluminação a Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra. E, em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura está instalando a iluminação em led nos 15 km da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, a antiga Presidente Kennedy. Ao todo, são 650 novos postes e 1.420 luminárias.