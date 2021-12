Hospital Veterinário - Eliakin Moura

Hospital VeterinárioEliakin Moura

Publicado 17/12/2021 07:00

Duque de Caxias continua saindo na frente de outras cidades da Baixada Fluminense. Muito em breve, a Prefeitura vai atender e abrigar gratuitamente animais de pequeno porte no Hospital Veterinário e no Canil Municipal, que estão sendo construídos nos bairros Jardim Primavera e Xerém, respectivamente. Além de tratar cães e gatos oferecendo vários atendimentos como vacinas e cirurgias, os animais abandonados levados para o canil municipal serão tratados com dignidade e colocados para adoção.



O Hospital Veterinário que está sendo construído em uma área de 830 m² na Alameda Xavier Filho, próximo à Prefeitura, em Jardim Primavera, será a primeira unidade com atendimento gratuito para animais da região. Ela vai funcionar com equipamentos modernos e contará com laboratório, salas de cirurgias e de internação. Terá ainda consultórios de triagem e atendimento, salas de curativos e vacinação, sala de Raio-X, sala de ressonância, três salas de cirurgias, sala de esterilização, área de internação com dez baias, laboratório e necrotério.



Já o canil municipal, em construção na Fazenda Paraíso, vai abrigar cães e gatos abandonados no município que, depois de tratados pelos veterinários, serão colocados para adoção. O abrigo contará com salas de cirurgia, curativo, eutanásia, vacinação, triagem e esterilização, além de necrotério, laboratório, espaços para banho e tosa, espaços de internação e para recuperação dos animais. Sua área construída será de 646,2 m².

Hospital do Olho: o mais moderno do país!

Hospital do olho - Eliakin Moura

Hospital do olhoEliakin Moura

O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito está comemorando quatro anos de funcionamento. A unidade especializada em oftalmologia é a mais moderna do país, conta com equipamentos de última geração e garante a esperança em dias melhores para pacientes do município e todo o estado do Rio de Janeiro.



Desde sua fundação, o hospital já realizou mais de 4 milhões de procedimentos, mais de 2,8 milhões de exames, mais de 540 transplantes de córnea e mais de 64 mil cirurgias de catarata. Entre elas, muitas histórias emocionantes de vida, como a dos pacientes Alice Mariana Cavalcante da Silva, de 5 anos, e Caio Santos da Conceição, de 6 anos de idade.



A mãe de Caio, Deise Caroline Santos da Silva, emocionada, disse que não existe sensação melhor em saber que o seu filho vai poder aproveitar a infância como todas as outras crianças. “Somente aqui eu tive a certeza de que o Caio vai ser tratado com muito amor. Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que estão fazendo por ele. Estou muito feliz”, disse Deise.

Todo o cuidado com nossas mães e bebês

Maternidade com toda atenção - Eliakin Moura

Maternidade com toda atençãoEliakin Moura

Em plena pandemia, com a população precisando cada vez mais de atendimento de qualidade em saúde, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra. Após um ano de funcionamento, o local se tornou referência para gestantes de toda a Baixada Fluminense.

A unidade já contabiliza 5.366 partos normais e 3.014 cesáreas, totalizando 8.390 nascimentos. O número de serviços prestados também superou as expectativas, contabilizando 38.904 atendimentos e 9.679 internações.



A unidade de saúde situada em Santa Cruz da Serra funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos.