Publicado 17/12/2021 07:00

A parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado garante uma série de ações conjuntas em saúde. Recentemente, o prefeito Washington Reis e o governador Cláudio Castro assinaram a municipalização de unidades de saúde fundamentais e de grande demanda da cidade, como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Sarapuí e Parque Lafaiete.



Cumprindo uma agenda de compromissos na cidade, os gestores foram recebidos por muitos moradores, que demonstraram convicção de que os serviços serão realizados com excelência pelo governo municipal. “Tenho certeza de que o prefeito Washington Reis administrará as UPAs com maior carinho e eficiência no atendimento à população,” disse a moradora do bairro Jardim Gramacho, Maria Tereza Sanches, 52 anos.



A UPA Parque Lafaiete tem uma média mensal de atendimentos de 9.600 pessoas e conta com 16 leitos. Já a unidade situada no bairro Sarapuí atende a aproximadamente 6 mil moradores por mês e conta com 12 leitos. As duas continuarão oferecendo atendimento pediátrico e adulto.



Para o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, a municipalização das UPAs tem um importante significado para a cidade. “Vamos administrar as duas unidades com o mesmo respeito e cuidado que temos com todos os equipamentos públicos do município. Estamos preparados para atender com competência os moradores. Reforço que cumpriremos o nosso compromisso com a população, oferecendo um serviço humanizado e eficiente,” disse o prefeito.



As unidades municipalizadas em Duque de Caxias ficam nos seguintes endereços: UPA Lafaiete - Avenida Nilo Peçanha, nº 1.532 – bairro Parque Lafaiete; UPA Sarapuí - Avenida República do Paraguai, s/nº – bairro Vila Sarapuí.

Município ganha três novas UBS

Novas UBS - Divulgação

Na última semana, Duque de Caxias ganhou três novas UBS, nos bairros Jardim Leal, Figueira e Vila Canaã. As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada dos pacientes no SUS e funcionam com atendimentos preventivos. Todas as UBS funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com várias clínicas médicas, além de consultório dentário.



"Estamos fazendo uma revolução na atenção básica do nosso município. A população pode contar com esse primeiro atendimento na rede municipal bem perto de onde mora", disse o prefeito Washington Reis durante a entrega.



Nos últimos cinco anos, a Prefeitura entregou nove UBSs (nos bairros Parque das Missões, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo e Calundu, com recursos federais, e na Taquara, em parceria com a Coca-Cola). Todas as obras fazem parte do programa de melhorias e de expansão dos serviços de saúde, iniciado em 2017, que já beneficiou muitas unidades do município.



Nas UBSs, a população tem acesso aos programas de Hipertensão, Diabetes, Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Imunização e Controle do Tabagismo.

Grandes planos para o Hospital São José

Complexo hospitalar foi entregue em tempo recorde - Eliakin Moura

Inaugurado em maio de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, o Hospital Municipal São José foi a primeira unidade pública municipal exclusiva para o tratamento da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O complexo hospitalar foi entregue em tempo recorde: com 128 leitos altamente equipados em apenas 42 dias de obras. O investimento de R$ 43 milhões foi garantido com verbas dos governos municipal, estadual e federal.



O hospital foi adquirido pela Prefeitura de Duque de Caxias, antes mesmo do primeiro caso do novo coronavírus ser confirmado na cidade. Desde a inauguração, contabiliza 2.832 altas hospitalares de pacientes acometidos pela Covid-19. A unidade recebe pacientes vindos de todo o estado, através do Serviço Estadual de Regulação (SER RJ).



“Quando compramos o Hospital São José, ele estava fechado e todo depredado. Em 42 dias, fizemos toda a reforma do prédio. Compramos camas, monitores e respiradores. O São José não é um Hospital de Campanha, é um hospital que vai ficar para a cidade. Assim que tudo isso passar, vai virar o Hospital do Coração de Duque de Caxias", afirmou o prefeito Washington Reis.



Agora, Duque de Caxias vive um momento de otimismo e grande perspectiva com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução significativa no número de novos casos e óbitos pela doença na cidade. Atualmente, o Hospital Municipal São José apresenta baixíssima taxa de ocupação de leitos, utilizando apenas 15% da sua capacidade.