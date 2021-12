Publicado 17/12/2021 07:00

A Prefeitura de Duque de Caxias vai entregar, em breve, o maior Centro de Recuperação de Dependentes Químicos do país, na Fazenda Paraíso, em Xerém, no quarto distrito. O local está sendo revitalizado e vai contar com alojamentos, oficinas, criadouros de peixes, gado, fábrica de caderno, hortas, galinheiros, cursos profissionalizantes e muito mais.



"É um espaço para ocupar a mente do dependente e ele se recuperar do vício das drogas. Teremos também uma igreja, no alto do monte. A palavra de Deus também é muito importante para recuperar essas pessoas", disse o prefeito Washington Reis.



A Fazenda Paraíso é um projeto inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, como a Fazenda Esperança, da Igreja Católica; e o Instituto Carisma, em Medelín, na Colômbia. A Fazenda Paraíso atenderá dependentes de todo o Estado do Rio de Janeiro e também de outras regiões da Federação. O projeto é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.





Cidade ganha novas creches e escolas reformadas

Novas creches para a garotada - Eliakin Moura

A partir do ano que vem, os moradores de Duque de Caxias vão poder contar com mais cinco novas creches que atenderão a duas mil crianças e estão sendo construídas em Imbariê, Chácaras Rio-Petrópolis, Jardim Anhangá e Parque Paulista. As obras são realizadas com recursos federais, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação. Serão beneficiadas crianças de até três anos e 11 meses de idade.

Além disso, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias também está construindo e reformando escolas da rede municipal de ensino e unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec).



O programa de melhorias das escolas municipais foi iniciado em 2017 e já beneficiou com reforma e ampliação cerca de 140 unidades de ensino. Entre elas, as escolas municipais Dr. Álvaro Alberto, General Mourão Filho, Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana, Mário Covas, Dr. Manoel Reis, Presidente Costa e Silva, Monsenhor Librelotto, Anton Dworsak, Nova Campinas, Albert Sabin, a Creche e Pré-Escola Municipal Vereador José Carlos Theodoro e várias unidades da FUNDEC.

Colégio militar completa 3 anos

Colégio da Polícia Militar, em Duque de Caxias - Doivulgação/Eliakin Moura

O lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro está celebrando, em 2021, três anos de funcionamento. Este ano, a unidade localizada em Duque de Caxias participou e foi premiada em vários concursos e olimpíadas de ensino, garantindo aos alunos medalhas e certificados conquistados em competições importantes em diversas áreas de conhecimento.



Para o ano letivo de 2022 já há muitos projetos em planejamento. Segundo a direção da unidade, a FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) está em tratativa com a Universidade de Guadalajara para promover um intercâmbio cultural com os alunos da instituição.



Outra iniciativa que já chama atenção para o próximo ano é um projeto específico de iniciação científica que será desenvolvido com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude e o IFRJ (Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro).

Pagamentos: servidores são prioridade

No início de dezembro, a Prefeitura de Duque de Caxias antecipou o pagamento referente à folha do mês de novembro e do 13º salário de todos os servidores. Em 2016, os funcionários chegaram a ficar até quatro meses sem receber seus vencimentos. Hoje, a realidade é outra e isso se deve a todo o trabalho e dedicação de cada servidor e ao esforço e comprometimento do governo municipal.



Os últimos anos foram de muitos desafios que foram ultrapassados com a união e a parceria de todos. A Prefeitura demonstrou, com a antecipação dos pagamentos, que os servidores são prioridade. Nesses últimos cinco anos, foram 60 meses de muito trabalho e 67 folhas pagas.