No local, as pessoas participam dos projetos nas modalidades: futebol, futsal, basquete, vôlei e atletismo - Eliakin Moura

No local, as pessoas participam dos projetos nas modalidades: futebol, futsal, basquete, vôlei e atletismoEliakin Moura

Publicado 17/12/2021 07:00

Em Duque de Caxias, atletas amadores e profissionais têm à sua disposição grandes estruturas para o treinamento e a prática esportiva. Um desses equipamentos é a Vila Olímpica do bairro Jardim 25 de Agosto. O espaço foi totalmente revitalizado e ganhou novas quadras externas de vôlei, basquete e tênis, ginásio poliesportivo, arquibancadas, vestiários e academia de ginástica. A área conta também com o maior campo de futebol de grama sintética do Brasil.



A Vila Olímpica ganhou ainda nova iluminação em led e nova pista de atletismo com padrão para competições internacionais. Entregue pelo prefeito Washington Reis, o maior complexo esportivo da Baixada Fluminense voltou a contribuir para melhoria da qualidade de vida dos moradores e na formação de futuros atletas. Na Vila Olímpica os usuários participam dos programas e projetos de iniciação desportiva nas modalidades de futebol, futsal, basquete, vôlei, atletismo, handebol, ginástica e tênis. No complexo, funciona um polo do programa Aqui tem Esporte que atende crianças, jovens, adultos e idosos nos quatro distritos.



A Vila Olímpica de Duque de Caxias funciona todos os dias. Das 6h às 22h para praticantes dos esportes e atividades oferecidas gratuitamente aos moradores da cidade.

Mais lazer na vida do caxiense

Novas áreas de lazer - Eliakin Moura

Novas áreas de lazerEliakin Moura

Nos últimos cinco anos, Duque de Caxias ganhou novos espaços públicos, praças e áreas de lazer, além da reforma de muitas praças que precisavam de manutenção. As melhorias beneficiaram milhares de moradores que passaram a contar com locais muito mais adequados e propícios para prática esportiva e de lazer. Os espaços ganharam, além de nova iluminação em led, reforma geral e novos equipamentos.



Entre as áreas beneficiadas, destaque para as praças dos bairros Olavo Bilac, Engenho do Porto, Praça da Pioneira, da Matriz, em Santa Cruz da Serra, Praça de Parada Angélica, Praça do Canal Farias, em Saracuruna, e muitos outros.