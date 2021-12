Hospital Moacyr do Carmo ganhará melhorias - Divulgação

Publicado 17/12/2021 07:00

A Prefeitura de Duque de Caxias vem garantindo uma série de melhorias em várias áreas da cidade, por meio da parceria e da união com o Governo do Estado. Na Saúde, são muitas iniciativas e dezenas de unidades construídas ou reformadas. Esse é o caso do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, inaugurado em 2008, e que será reformado agora, depois de 13 anos de funcionamento.



O objetivo é promover a modernização e reformulação de ambientes que se encontram em condições ultrapassadas, garantindo instalações mais modernas, seguras e confortáveis para pacientes e profissionais.



Alguns setores já receberam melhorias recentemente, através de outros convênios e também por meio de recursos próprios, como o quarto andar do hospital, o centro cirúrgico, o instituto de audiometria, oncologia e o hemocentro, por exemplo.



Há a previsão de implantação de mais dois elevadores, readequação de toda a parte de combate a incêndio, reforma da fachada, implementação de energia solar com a instalação de placas fotovoltaicas, para maior economia e foco em sustentabilidade.

Centro de Reabilitação oferece amplo atendimento

Local tem muitas especializações - Divulgação

O Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) do bairro Sarapuí oferece atendimentos voltados para a reabilitação física, intelectual, auditiva e visual. Em três anos de funcionamento, a unidade já ultrapassou a marca de 954 mil atendimentos realizados, disponibilizando aos pacientes de todas as idades tratamentos gratuitos especializados nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, ortopedia, nutrição, assistência social, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria, clínica geral e o polo de ostomizados.



Feliz com o tratamento de saúde de sua filha, Daiane de Souza Castro, dona Delcina de Souza, se emociona quando fala da diferença que o CER IV tem feito na vida da menina, que tem síndrome de down e deficiência mental. “Minha filha se desenvolveu muito. Ela chegou aqui sem falar nada, mas, aos poucos, está conseguindo se comunicar. Para todas nós, que somos mães, não há alegria maior do que ver nossos filhos recebendo tratamento médico, carinho e atenção”, disse.

Mais saúde para os pequenos, com o Hospital Infantil de Parada Angélica

Hospital Infantil Parada Angélica - Eliakin Moura

Hospital Infantil Parada AngélicaEliakin Moura

Em Duque de Caxias, a saúde das crianças sempre teve grande destaque e recebeu muitos investimentos. Prova disso é o serviço de excelência prestado no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Infantil Walter Garcia Borges, que recebem pacientes não só do município como também de várias outras cidades do Estado. Agora, para agilizar e facilitar o acesso aos atendimentos especializados em pediatria, a Prefeitura vai inaugurar o Hospital Infantil de Parada Angélica.



A nova unidade está sendo construída em uma área total de 1.544,18 m² e contará com uma sala de Raio x, sete enfermarias, posto de enfermagem, sala de exames, cinco consultórios, um laboratório, uma sala de ultrassonografia, sala de inalação e farmácia. O objetivo é desafogar o atendimento feito hoje nas UPHs – Unidades Pré-Hospitalares – e nas duas unidades do centro da cidade. As obras foram retomadas no ano passado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e serão entregues à população em breve pelo prefeito Washington Reis, em uma parceria com o Governo do Estado.



"Esse hospital vai atender com dignidade nossas crianças e famílias. Porque, quando uma criança sofre, o pai sofre junto. Por isso, a gente se orgulha muito dessa obra, que terá equipamentos de última geração", afirmou o prefeito Washington Reis.