Semana da Saúde ocorre na próxima semana em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/12/2021 11:48 | Atualizado 17/12/2021 11:50

Duque de Caxias - Na próxima semana, nos dias 21, 22 e 23/12, o município de Duque de Caxias sediará a Semana da Saúde, na Praça do Pacificador (Centro), com uma variada programação de serviços gratuitos para toda a população. O evento é uma realização da Secretaria de Saúde do Estado, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias. Durante os três dias, das 7h às 17h, o cidadão terá acesso à palestras abordando temas como Nutrição, Planejamento Familiar, Programa Mulher Segura, Prevenção às IST/HIV, Saúde Mental e Tabagismo, entre outros.



Entre os serviços de saúde gratuitos oferecidos estarão:

- Consulta com Clínica Geral

- Avaliação Odontológica

- Avaliação Urológica

- Agendamentos de Mamografia e Preventivo

- Aferição de pressão arterial e glicemia

- Testagem rápida para Hepatite, Sífilis e Covid-19

- Coleta de exame PSA

- Confecção do cartão do SUS

- Práticas Integrativas e Complementares (PICS)

- Acolhimento com equipes dos programas de Planejamento Familiar, Saúde Mental e Mulher Segura

- Entrega de aparelhos auditivos para pacientes do Centro de Audiologia Eurico Miranda

- Avaliação oftalmológica para Diabéticos e Hipertensos com equipe do Hospital do Olho



Além das ações de saúde, o evento contará também com a Equipe de Beleza da Fundec, oferecendo serviços de cabeleireiro, barbeiro, manicure e design de sobrancelhas. Agentes do Combate a Dengue no município também estarão presentes, prestando informações de prevenção e combate ao mosquito.



Empresas parceiras estarão presentes oferecendo oficinas gratuitas com duração de duas horas e com no máximo 10 alunos por turma (respeitando as normas de prevenção a Covid-19). As inscrições para as oficinas de Técnicas de Artesanato (com temas natalinos), Pintura em Tecido, Pintura em Madeira e Modelagem em Biscuit, serão feitas por ordem de chegada, no próprio local.

Parceria entre estado e município



Para o prefeito Washington Reis, a Semana da Saúde vem reafirmar o sucesso da parceria de trabalho entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Duque de Caxias.

“Desde o início do nosso mandato temos tratado a saúde como prioridade, construindo novas unidades, investindo em equipamentos, na atenção básica e aumentando a oferta de atendimentos nos quatro distritos. Tudo isso tem sido possível graças a parceria com o Estado, que não mede esforços no apoio ao município. A Semana da Saúde vai facilitar ainda mais o acesso da população, não só de Caxias, mas também de cidades vizinhas, a serviços importantes na área da saúde pública”, destaca Washington Reis.