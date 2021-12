Construção da Transbaixada é tema de audiência pública em Caxias - Divulgação

Publicado 17/12/2021 11:16

Duque de Caxias - A implantação do primeiro trecho da Transbaixada, eixo viário que vai conectar a Rodovia Washington Luiz até a Via Dutra, foi tratada em audiência pública, nesta quinta-feira (16), na Câmara Municipal de Duque de Caxias. Durante o encontro, boa parte do projeto foi detalhado pelas autoridades presentes. A Transbaixada terá 12 quilômetros de extensão ao longo das margens do Rio Sarapuí, que será dragado e ganhará pista dupla, viadutos, pontes, ciclovias e áreas de lazer.

A expectativa é de que as obras da nova via gerem 1.500 empregos diretos e indiretos e impactem a vida de mais de três milhões de habitantes da Baixada Fluminense. A Transbaixada terá ainda capacidade para passagem de 50 mil veículos por dia.



“A construção da Transbaixada é um presente de Deus em um momento único. Nós passamos por um período difícil, com aperto nos cofres públicos, mas hoje estamos aqui discutindo a implantação de uma rodovia desse porte”, disse o prefeito Washington Reis, que participou da audiência ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis.



A licitação da implantação do primeiro trecho da Transbaixada vai sair nos próximos dias e será feito pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que dá mais agilidade e eficiência no procedimento licitatório. O aporte financeiro deve ser de R$ 900 milhões e o prazo de execução das obras é de 18 meses.

"É uma obra que teremos que fazer seis novos viadutos, sete pontes, haverá uma ciclovia em toda a extensão, áreas de lazer. Também vamos fazer a limpeza de todo o Rio Sarapuí e proteger toda a área contra inundações", detalhou o secretário estadual das Cidades, Dr. Uruan Andrade.

Participaram da mesa da audiência pública: o deputado estadual e secretário estadual de Defesa do Consumidor, Léo Vieira; o secretário municipal de Obras de Caxias, João Carlos Grilo; o vice-prefeito Wilson Miguel; o Presidente do Instituto Rio Metrópole, Bernardo Santoro; o presidente do DER, Herbert Marques; o diretor de administração, Gladstone Felippo Santana; o diretor de projetos, Cledson Sampaio Bitencourt; o superintendente de licitações e suprimentos, José Renato de Andrade; o professor da UFRJ, Canedo; e o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, Celso do Alba (MDB).