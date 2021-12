Hospital de Saracuruna ganha CTI Pediátrico e Unidade Pós-Operatório - Divulgação

Publicado 17/12/2021 12:08

Duque de Caxias - Depois de ganhar um amplo e moderno Centro de Tratamento Intensivo (CTI) pediátrico, com 17 leitos, o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, receberá uma nova Unidade Pós-Operatória (UPO) com 11 leitos. O hospital, referência na assistência a pacientes de urgência e emergência em trauma adulto e pediátrico, além de maternidade de alto risco, atende por mês cerca de 11 mil pacientes.

Inaugurado há cerca de três semanas, o CTI pediátrico tem hoje 17 crianças internadas. Outras 11 passaram pela nova unidade de terapia intensiva neste período, foram estabilizadas e receberam alta.



"Só tenho a agradecer e a elogiar todo atendimento aqui. Meu filho vem recebendo todo o tratamento que precisa e muito carinho dos funcionários, o que nos deixa muito contente", declarou a dona de casa Lalesca Ferreira, de 28 anos, mãe do pequeno Kelvyn Gabriel de 1 ano, moradora de Nova Iguaçu.



"Colocamos em funcionamento o equipamento, que conta com 20 gavetas. Hoje garantimos dignidade ao familiar quando vai reconhecer o corpo do ente querido. O nosso processo de humanização, qualidade e investimentos em projetos e obras que melhoram o atendimento à população está só começando", garantiu a diretora administrativa do hospital, Renata Veiga, acrescentando que as obras na Unidade Pós-Operatória estão em ritmo acelerado.

Com a chegada das festas de Natal e Réveillon, o número de atendimentos no centro de trauma e no setor de emergência aumenta. Por isso, a direção do hospital está reforçando o abastecimento de medicamentos e insumos. Nesta quinta-feira, 16, o almoxarifado e a farmácia receberam nova remessa de materiais e remédios utilizados principalmente por pacientes vítimas de traumas.



Nos últimos 11 meses, o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, hoje administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), em parceria com a Secretaria estadual de Saúde, bateu recorde no número de atendimentos. Foram 110.256 pacientes atendidos, 2.930 partos, 169.032 exames de imagens, sendo 111 mil raios x e 44 mil tomografias, e mais de 900 mil exames laboratoriais.