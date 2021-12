Fundec e Fundação Cecierj renovam parceria - Divulgação

Publicado 20/12/2021 17:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, assinou a renovação do convênio com a Fundação Cecierj. A nova fase da parceria vai contar com a reestruturação de toda a infraestrutura do polo, localizado no município. Através do Cederj, a Cecierj realiza mais de 2 mil atendimentos anualmente em cursos de graduação à distância, além do pré-vestibular social. A Fundec é responsável por cuidar da manutenção do prédio e ceder profissionais para a área administrativa.



Estiveram presentes no encontro, que marcou a assinatura da ampliação do termo de cooperação entre as duas instituições, o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, o presidente da Cecierj, Rogério Pires, os diretores de educação, jurídico e financeiro, respectivamente, Alcineia Oliveira, Jorge Fernandes e Giselle Teixeira, assim como a vice-presidente de educação à distância da Cecierj, Caroline Alves.



De acordo com Rogério Pires, o acordo reforça o compromisso do Governo do Estado em promover educação superior de qualidade no município.

"Essa sinergia tem rendido frutos. A reestruturação do polo significa gerar mais conforto aos alunos e, consequentemente, mais facilidade durante o aprendizado, com a reforma das salas e dos laboratórios", reiterou o presidente da Cecierj.



Eduardo Moreira destacou a importância da parceria com a Fundação.

“Nosso intuito é fortalecer ainda mais esse convênio, estabelecido pelo Prefeito Washington Reis com o Governo do Estado. A Cecierj é uma instituição de grande importância para formação em nível superior. O nosso objetivo com a renovação do convênio é aumentar o número de projetos e ações, dobrar o número de atendimentos no polo Cederj e qualificar a população caxiense com os cursos da Fundec", afirmou o secretário municipal.



O presidente da Fundec, Jonas Santana, disse que o alinhamento do prefeito Washington Reis com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem proporcionado melhoria em diversas áreas no município de Duque de Caxias e, com isso, "quem ganha são os moradores, que vão poder usufruir das benfeitorias realizadas pela Prefeitura de Duque de Caxias por anos, dada a qualidade dos equipamentos públicos que estão sendo entregues", concluiu Jonas Santana.