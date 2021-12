Ação arrecadou mais de duas toneladas de resíduos em Caxias - Divulgação

Publicado 19/12/2021 10:47

Duque de Caxias - Na última semana, a Braskem realizou a doação de 580 kits, sendo 280 escolares e 300 de alimentação, por meio do projeto Plastitroque, em Duque de Caxias. A iniciativa que visa incentivar a reutilização e a reciclagem de materiais plásticos por meio da coleta seletiva, com foco na conscientização da população para a economia circular, conseguiu recolher mais de duas toneladas desses resíduos.



Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem, Sylvia Tabarin, o projeto tem grande importância para a companhia, que traz entre as suas premissas o incentivo à economia circular, por meio da redução, reutilização, recuperação e reciclagem do plástico, reinserindo esses materiais na cadeia produtiva.

“O Plastitroque estimula a comunidade a coletar os resíduos plásticos gerados no seu dia a dia, seja em casa, na escola ou em outros ambientes. Essas boas práticas mostram a preocupação com o meio ambiente, o senso de coletividade e a conscientização de todos em prol de uma sociedade mais sustentável, quando olhamos para o descarte adequado de resíduos”, explica.



Nesta quarta edição em Duque de Caxias, o Plastitroque envolveu alunos da Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes e do Processo APELL, localizado na sede da Associação das Empresas de Campos Elísios (ASSECAMPE). Durante quatro semanas, a comunidade, representada por crianças, adolescentes e suas famílias, foi mobilizada e convidada a separar resíduos plásticos. As mais de duas toneladas em materiais plásticos pós-consumo que possivelmente seriam descartados de forma incorreta, agora serão destinados ao Instituto Soul Ambiental, que desenvolve programas de economia circular por meio da educação ambiental.



Plastitroque em números



Em dez edições no Brasil, o Plastitroque da Braskem já arrecadou mais de dez toneladas em resíduos plásticos, tendo impactado mais de quatro mil pessoas. Durante as ações que foram realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Sul, já foram distribuídos mais de 5.300 kits, entre escolares, de alimentação e de higiene.