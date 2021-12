Washington Reis recebe senador Flávio Bolsonaro em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 22/12/2021 17:39

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, 22, o prefeito Washington Reis, acompanhado dos deputados Estadual Rosenverg Reis e Federal Gutemberg Reis, recebeu a visita do Senador Flávio Bolsonaro no município de Duque de Caxias. Washington apresentou ao senador da República as dependências da Fazenda Paraíso, em Xerém, que abrigará o maior centro para dependentes químicos do Estado do Rio de Janeiro. O local está recebendo os preparativos finais para a inauguração, marcada para o dia 30/12. A Fazenda Paraíso é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal.

O encontro incluiu também uma visita ao lll Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, onde foram recepcionados pela comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel Nádia Luana da Conceição. A unidade escolar, que presta uma homenagem ao avô do senador Flávio Bolsonaro, completou três anos no último dia 17 de dezembro e está localizada no Jardim Gramacho, às margens da Rodovia Washington Luís.