UPA do Sarapuí passa por reformas - Divulgação

UPA do Sarapuí passa por reformasDivulgação

Publicado 23/12/2021 11:22 | Atualizado 23/12/2021 11:22

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras de Duque de Caxias está trabalhando na reforma e revitalização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Sarapuí, no primeiro distrito, municipalizada pela Prefeitura. Dentro de pouco tempo todas as dependências proporcionarão melhor conforto para os pacientes e seus acompanhantes e para os profissionais de saúde que ali trabalham. O atendimento não foi prejudicado.



Localizada na Avenida República do Paraguai, a UPA Sarapuí atende a aproximadamente 6 mil moradores por mês e conta com 12 leitos.



A UPA do bairro Parque Lafaiete, localizada na Avenida Nilo Peçanha, que tem 16 leitos e atende mais de 9 mil pacientes por mês, também será reformada.

A UPA Lafaiete fica na Avenida Nilo Peçanha, nº 1.532 – bairro Parque Lafaiete; Já a UPA Sarapuí está na Avenida República do Paraguai, s/nº – bairro Vila Sarapuí.