'Horta ao alcance de todos' é lançado em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 23/12/2021 15:38

Duque de Caxias - Na manhã desta quinta-feira, 23, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou o primeiro encontro do projeto “Horta ao Alcance de Todos”. O programa tem o objetivo de incentivar o cultivo de horta em casa e visa incentivar a produção e consumo de alimentos mais saudáveis.



Segundo a secretária de Agricultura do município, Maria Landerleide de Assis Duarte, o projeto foi idealizado a fim de estimular a produção sustentável de alimentos.

“Esta ação é muito importante porque contribui para a formação do cidadão duque caxiense, através do cultivo de hortas e utilização do espaço doméstico. O programa também visa a produção de alimentos saudáveis, por meio de oficinas pedagógicas e participativas”, explicou a gestora da pasta.