Publicado 27/12/2021 13:51 | Atualizado 27/12/2021 13:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai celebrar os quatro anos de funcionamento do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, nesta terça-feira, 28/12. A unidade especializada em oftalmologia é pioneira na Baixada Fluminense e vem beneficiando moradores de todo o Estado do Rio de Janeiro. Para marcar a data, a Prefeitura fará um mutirão com 365 cirurgias de catarata na unidade, além de uma live transmitida ao vivo pelas redes sociais.



Nesses quatro anos, a unidade conhecida como “os novos olhos de Duque de Caxias” já realizou mais de 4 milhões de procedimentos, mais de 2,8 milhões de exames, mais de 540 transplantes de córneas e cirurgias de estrabismo, e mais de 64 mil cirurgias de catarata.

A live de aniversário será transmitida ao vivo pela página oficial da PMDC no Facebook, em https://www.facebook.com/prefeituraduquedecaxias, nesta terça (28), às 10 horas, com a participação do Dr. Daniel Puertas, secretário municipal de Saúde de Duque de Caxias; e com parte da equipe do Hospital, o Dr. Leonardo Lins, chefe do setor de Oculoplástica, Dr. Rodrigo Schwartz Pegado, chefe do setor de Retina, Dr. Paulo Phillipe Moreira, chefe do setor de Córnea.