Hospital do Olho de Caxias celebra quatro anos de fundação - Divulgação

Hospital do Olho de Caxias celebra quatro anos de fundaçãoDivulgação

Publicado 28/12/2021 16:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias comemorou junto à população os quatro anos de funcionamento do Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, nesta terça-feira, 28/12. Para celebrar a data de inauguração, a unidade especializada em oftalmologia, pioneira na Baixada Fluminense, realizou um mutirão com 365 cirurgias de catarata, além de uma live transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Hospital do Olho de Caxias celebra quatro anos de fundação Divulgação



Muito emocionado, o morador de Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Silva Pereira, de 63 anos, contou que conheceu o Hospital do Olho, através da família. Muito emocionado, o morador de Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Silva Pereira, de 63 anos, contou que conheceu o Hospital do Olho, através da família.

“O pai da minha cunhada mora em Cabo Frio e foi atendido aqui no Hospital do Olho. Ele fez duas cirurgias que foram muito bem sucedidas. Eu tive excelentes referências da unidade. Por isso, estou aqui, hoje, para fazer a minha cirurgia de catarata também. Estou sendo muito bem atendido. O mutirão é um verdadeiro presente para a população,” elogiou o paciente.

Hospital do Olho de Caxias celebra quatro anos de fundação Divulgação



Logo após a realização da cirurgia de catarata, Shirley Malaquias Antuperde, de 62 anos, moradora de Duque de Caxias, fez questão de contar que estava muito feliz com o atendimento prestado na unidade de saúde. Logo após a realização da cirurgia de catarata, Shirley Malaquias Antuperde, de 62 anos, moradora de Duque de Caxias, fez questão de contar que estava muito feliz com o atendimento prestado na unidade de saúde.

“Minha cirurgia foi muito boa. Em apenas três meses eu consegui fazer os exames e marcar a minha operação de catarata. Vou ficar 15 dias de repouso e em seguida já vou marcar uma outra cirurgia para o meu olho esquerdo. Todos os profissionais estão de parabéns. Eu me sinto cuidada por todos. O Hospital do Olho é maravilhoso,” disse Shirley.



Segundo o secretário municipal de Saúde, dr. Daniel Puertas, o mutirão de cirurgias de catarata teve início às 4h50, com a equipe médica posicionada com o objetivo de atender aos 365 pacientes. Puertas ressaltou também que o hospital vem se destacando, cada vez mais, no cenário de saúde pública.

“Aqui, na unidade, trabalhamos com todas as subespecialidades oftalmológicas. Retina, córnea, estrabismo. Hoje, celebramos a data cuidando da população. Estou muito feliz”, declarou o gestor da pasta.