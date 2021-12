Fazenda Paraíso será inaugurada nesta quinta-feira, em Caxias - Divulgação

Publicado 29/12/2021 13:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai inaugurar, nesta quinta-feira, 30, a Fazenda Paraíso, o maior Centro de Recuperação de Dependentes Químicos do país, em Xerém. O local possui alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. As instalações contam ainda com um canil público e um cemitério para cães e gatos. O projeto é uma realização da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal.

"A Fazenda é um espaço para ocupar a mente do dependente e ele se recuperar do vício das drogas, através de terapias, atividades diversificadas e cursos profissionalizantes. Por lá, teremos, ainda, um templo religioso, um espaço de oração no alto do monte. A palavra de Deus também é muito importante para recuperar essas pessoas", disse o prefeito Washington Reis.



A Fazenda Paraíso é um projeto inspirado em outros modelos de sucesso do Brasil e do exterior, como a Fazenda Esperança, da Igreja Católica; e o Instituto Carisma, em Medelín, na Colômbia. A iniciativa atenderá dependentes químicos de Duque de Caxias, de todo o Estado do Rio de Janeiro e também de outras regiões da Federação. A expectativa é de que a iniciativa possa transformar a vida de milhares de pessoas, com justiça social, dignidade, respeito e oportunidades.

Serviço:

Inauguração da Fazenda Paraíso – O maior centro de recuperação de dependentes químicos do país

Local: Rua Lair Silveira Amorim (em frente a Estrada do Tabuleiro) – Xerém – Duque de Caxias

Data: 30/12/2021 (5a feira)

Horário: 9h



