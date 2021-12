Águas do Rio está fazendo as interligações dos sistemas e cadastrando os imóveis - Divulgação

Águas do Rio está fazendo as interligações dos sistemas e cadastrando os imóveisDivulgação

Publicado 28/12/2021 16:52

Duque de Caxias - O abastecimento de água na cidade da Baixada Fluminense está chegando aos locais mais distantes. A Águas do Rio está presente nas ruas de Saracuruna executando a interligação da rede principal de abastecimento às tubulações existentes no bairro e que estavam inoperantes. Elas passam a receber água dos sistemas Campos Elíseos e Acari, Mantiquira e Xerém. Na região de Vila Urussaí estão sendo realizadas 197 novas ligações de água.



As equipes da concessionária também estão cadastrando e hidrometrando os imóveis. O medidor é um importante aliado do consumo consciente. Através dele é possível acompanhar e controlar o uso da água, além a identificar vazamentos que não são visíveis nas instalações hidráulicas das residências e comércios. O hidrômetro é testado, aprovado e devidamente lacrado pelo INMETRO. A falta do aparelho favorece o consumo excessivo e pode prejudicar o abastecimento.

“Os hidrômetros registram todas as vezes que o morador abre as torneiras das pias, do chuveiro, dá descarga ou usa a máquina de lavar. Assim, esses aparelhos cumprem uma importante função social, que é a de fazer com que as pessoas usem a água de forma responsável. Uma residência que não tem medidor chega a consumir até seis vezes mais do que uma casa que possui o hidrômetro”, destaca Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio na Baixada Fluminense.



Até o final de janeiro, outras áreas de Saracuruna também serão interligadas.

“Aqui é só água de poço e a gente não aguenta mais. Nós queremos água limpa para as nossas casas, por isso, estou muito satisfeita que agora terei água encanada”, disse a dona de casa Sônia Maria, moradora da região.



Os colaboradores da concessionária trabalham uniformizados e devidamente identificados, para garantir a segurança dos clientes. A Águas do Rio está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.