Agentes do 12º BPM (Niterói) prendem dois homens durante patrulhamento em NiteróiReprodução

Publicado 01/09/2022 17:13

Rio- Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens, nesta quinta-feira (1), enquanto realizavam um patrulhamento na Rua Coronel Leôncio, na Engenhoca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com os suspeitos, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola, três rádios comunicadores, duas capas de colete balístico, farta quantidade de drogas e material para endolação.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência ainda está em andamento.