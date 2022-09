Ex-vereador, Carlos Alberto Bencardino, morreu na manhã desta terça-feira (6) no Rio - Reprodução/Folha de São Paulo

Ex-vereador, Carlos Alberto Bencardino, morreu na manhã desta terça-feira (6) no RioReprodução/Folha de São Paulo

Publicado 06/09/2022

Rio - A Câmara Municipal do Rio se despediu nesta terça-feira (6) do ex-vereador Carlos Alberto Bencardino. O político, que morreu nesta segunda (5), aos 63 anos, teve o corpo velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia. O enterro será no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, às 13h30.

Funcionário de carreira da Prefeitura do Rio por cerca de 40 anos, Bencardino atuou como parlamentar entre 2007 e 2012 e passou por partidos como DEM, PRTB e PTC. Nascido em 10 de março de 1959 e natural do Rio, o ex-vereador foi presidente da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura da Casa. Bencardino atuou, ainda, como membro de muitas Comissões Especiais, como os Jogos Olímpicos de 2016, o Programa Minha Casa, Minha Vida e a de análise do transporte sobre trilhos. O ex-parlamentar também foi co-autor da resolução que criou o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.



Na produção legislativa de Bencardino, destacam-se algumas leis importantes de sua autoria e que estão em vigor até hoje. Como por exemplo, a que institui a Campanha Permanente de Orientação, Conscientização, Combate e Prevenção da Dengue nas escolas municipais; a que estabelece multa por cada explosão de bueiro que causar morte, lesão corporal (leve, grave ou gravíssima) e dano ao patrimônio público ou privado; e a Lei Nº 5.505, que proíbe a cobrança antecipada nos bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares no Rio.



O governador Cláudio Castro esteve no velório. "Ele era um grande professor, um vereador muito equilibrado, tecnicamente muito inteligente e tratava bem todos os assessores, que adoravam o Bencardino. A história dele fica, com certeza, na história do Rio de Janeiro", afirmou Cláudio Castro.

Presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado foi colega de Bencardino, e prestou sua solidariedade à família. "Foi um excelente parlamentar, grande companheiro de todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele. É com tristeza que nos despedimos, mas com a certeza de que deixa um importante legado para a Câmara e para a cidade do Rio", disse Caiado.



Bencardino deixa esposa e dois filhos.