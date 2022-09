David foi preso em Copacabana - Reprodução

Publicado 06/09/2022 17:43

Rio - A Polícia Civil prendeu dois garotos de programa, identificados como Brian Quaresma Ferreira, de 31 anos, e David Alves Simões Rosa, de 34, por roubo qualificado na noite desta segunda-feira (5), na Zona Sul do Rio. Eles são acusados de dopar as vítimas para realizar roubos.



Brian foi preso na Gávea a caminho de um trabalho, enquanto David, foi localizado em Copacabana. Segundo as investigações eles ofereciam os serviços em sites de relacionamentos e agências de modelos. Após conversarem e marcarem o encontro, os dois levavam a vítima para um apartamento ou motel e a dopava com drogas que causam efeitos letárgicos.

De acordo com a delegada da 14ª DP (Leblon), Camila Lourenço, a substância utilizada pelos acusados é a mesma utilizada em golpes como o 'Boa noite Cinderela'. “A substância GHB é estimulante no início mas tem efeito depressor, depois da euforia a vítima perde os reflexos e, inclusive o uso da droga pode levar a perda de consciência”. explicou.



Ainda segundo as investigações, David se apresentava às vítimas como Bruce. Em um dos casos, uma mulher ficou cerca de 24 horas sob o efeito da droga enquanto a dupla realizava transferências via Pix, que chegou a R$ 7.100.



“Nós fomos procurados pela vítima que narrou que conheceu o David nas redes sociais, mas que ele se identificou como Bruce. Eles marcaram um encontro em um bar numa sexta-feira, mas em determinado momento ele se aproveitou que ela se distraiu e colocou uma substância dentro de sua bebida. Em seguida, ela começou a se sentir mal, lenta, com reflexos reduzidos e nesse momento ele a levou para o apartamento dele e chamou o comparsa, Brian”, relatou a delegada.



De acordo com o depoimento da vítima, no apartamento, os dois realizaram o aparelhamento do celular dela com outro telefone e tiveram acesso aos aplicativos do banco. A partir daí, eles fizeram 7 transferências via Pix para a conta de David.

A delegada explicou ainda que a vítima foi mantida em cárcere e só libertada por volta das 20h do dia seguinte depois que o banco bloqueou as operações. "Um fato curioso é que durante esse tempo, o David tirou a maçaneta da porta do apartamento e disse para vítima que ela podia sair a qualquer momento, mas ela ainda estava sob efeito da droga e não conseguia abrir”, disse.



Em depoimento, Brian confessou parcialmente o crime, mas tentou se eximir da culpa, mas citou outro caso de roubo.



Em nota, a Polícia Civil informou que contra os homens foram cumpridos mandados de prisão preventiva com base em procedimento investigatório da 14ª DP (Leblon). As investigações continuam para identificar outras vítimas