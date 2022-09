Lohan Pinheiro foi morto com dois tiros pelas costas, e ainda conseguiu guiar moto até em casa para pedir socorro - Reprodução

Publicado 09/09/2022 15:33

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou, na quinta-feira (8), a prisão temporária do policial militar acusado de atirar e matar o mecânico Ronan Silva Pinheiro , mais conhecido como. A vítima foi assassinada com dois tiros nas costas em frente de casa, na Estrada da Santa Bárbara, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O pedido de prisão foi assinado pela juíza Maria Izabel Pena Pieranti, do Plantão Judiciário do Rio.