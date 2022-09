Allan Turnowski já foi titular de diversas delegacias do Rio - ARQUIVO O DIA

Publicado 09/09/2022 14:57 | Atualizado 09/09/2022 15:23

Rio - Preso nesta sexta-feira (9) por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho, o ex-secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski, já sabia que seria alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ). Em um vídeo que teria sido gravado por ele no dia 11 de agosto, o também candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL) afirmou que continuou realizando sua campanha e que está sendo vítima de perseguição política.

Na publicação em suas redes, a legenda do vídeo diz que "a prisão do delegado Allan Turnowski é completamente ilegal", que os advogados de defesa ainda não tiveram acesso ao inquérito e que ele "sequer sabe do que está sendo acusado".

Confira o vídeo



Nas imagens, ele diz que já havia sido perseguido antes, quando era chefe da instituição, entre 2010 e 2011, no governo de Sérgio Cabral, mas que não chegou a ser processado. À época, Turnowski deixou a chefia depois que uma investigação da Polícia Federal apontou que ele teria vazado uma operação. O delegado chegou a ser indiciado por quebra de sigilo funcional, baseado na gravação de uma conversa com um inspetor da instituição preso na Operação Guilhotina.



Entretanto, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu não denunciá-lo e arquivou o inquérito, depois que concluiu que não havia comprovação de que ele tinha conhecimento prévio sobre a realização da ação. Segundo Turnowski, a medida foi uma forma usada por adversários para "atingirem sua imagem" e afastá-lo do comando da Polícia Civil.

"Desde quarta-feira (10 de agosto), eu estou ouvindo que o Gaeco e a Polícia Federal vão vir na minha casa fazer uma busca e apreensão. Não mudei minha rotina, continuei fazendo minha pré-campanha, fui ao Maracanã, e estou aqui na minha casa. Eu já fui perseguido politicamente há alguns anos atrás. Eu avisei que eu ia ser absolvido e acabou que eu não fui nem processado, apenas atingiram a minha imagem, me tiraram, então, da chefia, e eu fiquei anos fora da Polícia Civil", afirmou ele no vídeo.

Em 2020, o delegado voltou à chefia, ao ser nomeado secretário de Estado de Polícia Civil, cargo que ocupou até março deste ano, quando se licenciou para concorrer nas eleições de 2022. No vídeo, Turnowski ressalta como destaques da sua gestão a prisão de mais de mil milicianos, entre os mais procurados do Rio de Janeiro, e uma operação no favela do Jacarezinho, na Zona Norte, que terminou com a morte de 28 pessoas, entre elas, um policial civil. A ação foi considerada a mais letal do Rio de Janeiro. O delegado também atacou a Defensoria Pública e o Ministério Público.

"Entreguei muito. Entreguei o que vocês não fizeram nos últimos dez anos. Combati a milícia. Prendi o Ecko, Macaquinho, o Latrel. Combati o Jacarezinho. Mas, no Jacarezinho, eu não combati só o tráfico, não, combati toda a estrutura do tráfico de drogas, inclusive os ativistas dentro da Defensoria e o grupo dentro do Ministério Público, que tentou processar os policiais para justificar uma operação legítima da polícia como se ela fosse uma chacina para agradar a parte esquerdista da nossa sociedade", disse.

O ex-secretário relata também que combateu os homicídios praticados por contraventores e cita com exemplos as prisões de Bernardo Bello, José Caruzzo Escafura, o "Piruinha", e Rogério Andrade, o último no qual o MPRJ aponta que Turnowski teve envolvimento em um plano para matá-lo. Ele também é acusado de receber propina do jogo do bicho, organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. Durante a ação desta sexta-feira, os agentes do Gaeco apreenderam um fuzil, outras armas e celulares em sua casa, na Barra da Tijuca. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido em seu escritório, no Centro.

"Por que vão entrar na minha casa? Não sei. Por perseguição política. Porque vocês sabem que eu estou forte na minha campanha e, como deputado federal, o jogo vai inverter. Hoje, só vocês podem armar para mim, mentiras, inverdades, fazer uma costura para tentar vir aqui me desmoralizar, eu não posso investigar vocês, porque vocês são protegidos (...) Se vocês entrarem na minha casa daqui a um, dois dias, eu não temo vocês, eu vou estar aqui na minha casa, com a minha família, esperando vocês", continuou o ex-secretário que ainda disse que vai investigar os agentes do Gaeco quando for deputado federal.

A ação do Gaeco também cumpriu um mandado contra o delegado Maurício Demétrio que está preso desde o ano passado, por extorquir comerciantes de Petrópolis. O ex-titular é suspeito de forjar operações para incriminar adversários e também teria participação na morte de Rogério de Andrade.

Os agentes ainda pretendem prender Marcelo José Araújo de Oliveira, que fazia pagamentos de propina da contravenção ao ex-chefe da Polícia Civil. A ação espera cumprir 22 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão o delegado Antonio Ricardo Lima Nunes, ex-diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa. Na casa dele, os agentes apreenderam quatro aparelhos celulares, sendo um de uso pessoal e outros três antigos.