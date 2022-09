Delegado Allan Turnowski foi preso em sua casa, na Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 22:41

Rio- O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou, na noite desta sexta-feira (9), o pedido de liberdade para Allan Turnowski, ex-chefe da Polícia Civil que foi preso nesta manhã por suspeita de envolvimento no jogo do bicho. A decisão foi assinada pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

Allan foi preso em sua casa, na Barra da Tijuca, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ). A ação também cumpriu um mandado de prisão contra o delegado Maurício Demétrio, que está preso desde o ano passado. Além disso, os agentes ainda pretendem prender Marcelo José Araújo de Oliveira, que fazia pagamentos de propina da contravenção ao ex-chefe da Polícia Civil. A operação ainda espera cumprir 22 mandados de busca e apreensão