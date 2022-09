O flagrante foi feito na sala de videomonitoramento do centro de comando operacional da Cidade do Rock - Divulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

O flagrante foi feito na sala de videomonitoramento do centro de comando operacional da Cidade do RockDivulgação / Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 09/09/2022 21:56 | Atualizado 09/09/2022 22:05

Rio – Um homem foi preso por cobrar pedágio de quem queria acessar a área restrita do Rock in Rio irregularmente, pelos fundos da comunidade Asa Branca, em Curicica, na Zona Oeste. O flagrante foi possível graças à sala de videomonitoramento do centro de comando operacional da Cidade do Rock. A identidade do homem não foi revelada.

Veja o vídeo:

Equipes da Subprefeitura de Jacarepaguá e do serviço reservado do 31° BPM foram ao local, constataram a extorsão no valor de R$5 por veículo e conduziram o homem ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Cidade do Rock para autuação e posterior audiência de custódia.