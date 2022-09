Allan Turnowski já foi titular de diversas delegacias do Rio - ARQUIVO O DIA

Publicado 09/09/2022 18:15

Rio - Responsável pela defesa do ex-secretário Allan Turnowski, preso nesta sexta-feira (9) em operação do Ministério Público do Rio (MPRJ), o advogado Fernando Drumond entrou com um pedido de habeas corpus à tarde. Segundo o defensor, o ex-delegado não teve acesso à decisão do juiz que decretou a prisão, o que fere o princípio da legalidade do ato.

"O mandado de prisão não tem fundamento nenhum, não tem decisão do juiz que decretou a prisão. É Kafkaniano. É uma decisão nula. É ilegal. Você tem que saber pelo que você está sendo preso", defendeu o advogado de Allan.

Drumond espera que o habeas corpus seja analisado ainda nesta sexta-feira. O advogado foi questionado ainda sobre o conteúdo da denúncia do MPRJ, na Operação Águia na Cabeça, que coloca o ex-secretário como braço da contravenção dentro da Polícia Civil, mas disse que só vai se posicionar sobre todas as acusações quando tiver acesso aos autos.

Allan Turnowski foi preso em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e chegou à corregedoria da Polícia Civil, por volta das 9h, para prestar depoimento. Candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL), ele estava afastado do cargo de secretário desde início deste ano, por conta das eleições. Em 1º de abril, foi substituído por Fernando Albuquerque, que era subsecretário de Inteligência da pasta.