Publicado 09/09/2022 20:57 | Atualizado 09/09/2022 21:07

Rio - A comunidade gay do Rio de Janeiro vai promover, neste domingo (11), um 'beijato' contra a homofobia na porta do Bar Popeye, em Ipanema, Zona Sul do Rio. O motivo do protesto é uma iniciativa do casal Fernando Pimentel e Rafael Monteagudo , que afirma ter sido proibido pelo sócio do estabelecimento, Milton Carlos Caruso de Freitas, de receber atendimento no bar, na quarta-feira passada (7). Segundo Fernando, Milton disse que "não serviria gays".

O casal prestou queixa na 14ª DP (Leblon) e a polícia investiga o caso. De acordo com Débora Rodrigues, delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), durante depoimento do casal foram apresentados seis novos nomes de pessoas que alegam ter sido alvos de preconceito no mesmo estabelecimento.

Milton Caruso prestou depoimento nesta sexta-feira (9) junto com um de seus funcionários e negou as acusações. Ele disse que havia outros gays no local e que estavam sendo atendidos normalmente, já que, segundo ele, "não há como saber quem é gay e isso não é um motivo para não atender uma pessoa".

Agora, a delegada aguarda a chegada dos vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento para tentar entender os fatos. Além disso, deve ouvir, no decorrer da próxima semana, as outras seis pessoas apontadas como vítimas por Fernando e Rafael.