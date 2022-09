Popeye Bar, onde vítimas alegam ter sofrido homofobia por parte de um dos sócios - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 16:13 | Atualizado 09/09/2022 16:22

Rio - O caso de homofobia no bar em Ipanema, na Zona Sul, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (9). De acordo com a delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), Débora Rodrigues, durante depoimento do designer Fernando Pimentel e seu marido, Rafael Monteagudo, surgiram seis novos nomes de pessoas que alegam ter sido alvos de preconceito no estabelecimento."As vítimas já prestaram depoimento e trouxeram o nome de mais seis pessoas que estavam no local e algumas delas também foram vítimas desse suposto não atendimento ao público gay", explicou a delegada.O caso aconteceu no feriado da última quarta-feira (7), no Popeye Bar, em Ipanema. Fernando e Rafael afirmam ter vivenciado um episódio de homofobia no local. Segundo o designer, o atendimento a eles foi negado por um dos sócios por serem gays, enquanto casais héteros continuavam sendo atendidos.Durante a tarde, Milton Caruso de Freitas, que é um dos sócios do estabelecimento e está sendo acusado pelo casal, foi à delegacia para prestar depoimento, assim como um de seus funcionários que estavam no local. De acordo com a titular da Decradi, ela ainda aguarda a chegada dos vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento para ilustrar e entender os fatos e deve ouvir, no decorrer da semana, as outras seis pessoas apontadas como vítimas por Fernando e Rafael.

Segundo Milton, o que ocorreu, na verdade, foi um desentendimento por parte de Fernando, que não aceitou as condições para ser atendido no bar."O bar começou a ficar muito cheio, com muito movimento e então nós suspendemos a venda no balcão, ficamos atendendo só as mesas. E foi dito isso para várias pessoas, só que um determinado momento chegou esse rapaz e queria ser atendido no balcão, foi explicado para ele que que a gente havia suspendido as vendas. Então ele falou 'ah, não, mas eu sou cliente, eu quero ser atendido, por que que não está me atendendo?'. Primeiro ele falou com o rapaz do balcão, que explicou a situação. Depois, ele veio na minha direção para falar comigo, eu nem vi porque eu estava de costas. Mas ele veio e bateu com uma esteira, que estava na mão, na minha cabeça. Eu virei assustado e falei para ele: 'que isso rapaz?', e ele respondeu: 'eu quero saber porque eu não posso ser atendido', e eu expliquei a mesma coisa", disse o sócio do estabelecimento.Ainda de acordo com o seu relato, Fernando teria se alterado, tentando justificar a falta de atendimento. "Do nada, ele começou a gritar 'o senhor só não está vendendo para mim porque eu sou gay, Só está atendendo os bolsominions', e começou a dar o show dele, então eu falei para ninguém responder ele e ficamos quietos".Milton assumiu também que haviam outros gays no local e que estavam sendo atendidos normalmente, já que, segundo ele, não há como saber quem é gay e isso não é um motivo para não atender uma pessoa."Metade do atendimento do bar estava sendo para gay. Tinha mesa com mais de cinco pessoas gays sento atendidas. Ele já chegou meio transtornado e começou a dar um 'chilique' porque achou que tinha que ser atendido. Eu nem sabia que ele era gay, como é que eu vou vou falar para uma pessoa que não vou vender porque é gay? Como é que eu vou saber que a pessoa é gay?", se justificou.