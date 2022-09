Câmera foi instalada por criminosos em um poste na localidade conhecida como Largo do Bicão, no Morro do Turano - Reprodução

Publicado 09/09/2022 17:49 | Atualizado 09/09/2022 17:54

Rio - Policiais militares encontraram, nesta sexta-feira (9), uma câmera de monitoramento instalada por criminosos em um poste no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, os agentes também apreenderam drogas e dinheiro em espécie.

A operação foi realizada por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). O equipamento estava em uma localidade conhecida como Largo do Bicão.

Na área de mata atrás da Quadra da Raia do Turano, os policiais apreenderam 1.660 pacotes e 260 filetes de maconha, 410 pedras de crack, 55 pinos de cocaína, 25 unidades de maconha prensada, 13 unidades de haxixe, seis unidades de skank, cinco rádios comunicadores e dinheiro em espécie.

O material apreendido foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova).