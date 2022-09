Suspeito estava em carro que fazia lotada do Rio para a cidade da Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 09/09/2022 14:33 | Atualizado 09/09/2022 14:40

Rio - Um homem que tentava levar drogas do Rio de Janeiro para a cidade de Búzios, na Região dos Lagos, foi preso no fim da noite desta quinta-feira (8), em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio. Luís Francisco Marinay, de 47 anos, estava em uma lotada que fazia o transporte da Rodoviária Novo Rio para Búzios.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária suspeitou dos integrantes do carro que fazia a lotada e realizou a abordagem do veículo. Durante a revista, os agentes encontraram farta quantidade de droga com Luís Francisco.

O material foi recolhido pelos agentes e levado para a 119ª DP (Rio Bonito), onde o caso foi registrado.