Funcionários foram encontrados em área de mata fechada em Duque de Caxias - Reprodução de vídeo

Publicado 09/09/2022 13:57 | Atualizado 09/09/2022 14:45

Rio - Policiais militares resgataram uma equipe de perfuração da Petrobras sequestrada por bandidos e impediram o furto de óleo de dutos da empresa, no fim da noite desta quinta-feira, no Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os prestadores de serviço foram localizados em área de mata próxima ao caminhão abandonado com 8 tanques de mil litros de óleo. As buscas foram auxiliadas por um drone com câmera infravermelha, mas os bandidos conseguiram fugir.

De acordo com a PM, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi informada do sequestro dos funcionários e se direcionou para a região onde o veículo usado por eles havia sido visto pela última vez. Os trabalhadores realizavam retirada de óleo de um duto quando foram abordados pelos criminosos.

Por ser uma área de mata e da baixa condição de luminosidade, a equipe precisou utilizar um drone com câmera infravermelha para localizar as vítimas e o caminhão usado no crime. Ao identificarem a presença de um grupo de pessoas e dois veículos, sendo um caminhão, os policiais se dirigiram ao endereço na divisa do município de Duque de Caxias e Belford Roxo. No local, encontraram os funcionários, já libertos.

Segundo as vítimas, antes da abordagem, o grupo armado percebeu a aproximação da equipe policial e fugiu pela mata. Na fuga, o bando deixou para trás o caminhão no qual estavam oito tanques de óleo, com mil litros de óleo em cada.

Uma equipe da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) também participou das buscas. O caminhão e os funcionários foram levados para a Cidade da Polícia, onde o caso foi registrado. Nenhum pertence das vítimas foi levado.