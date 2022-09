Marquinhos de Oswaldo Cruz é cantor, compositor e idealizador do evento - Divulgação

Publicado 09/09/2022 13:47 | Atualizado 09/09/2022 13:54

Rio - Com o famoso encontro entre samba e culinária típica do subúrbio carioca, a nova edição da Feira das Yabás acontecerá neste domingo (11) na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Este ano, o evento gratuito, que começa às 13h, homenageará a obra de dois grandes mestres da cultura local: Manacé José de Andrade, mestre Manacéa, e José Flores de Jesus, o grande Zé Keti.

Idealizada pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, a feira é, desde 2009, realizada todo segundo domingo do mês. Ela tem o objetivo de celebrar a cultura e a memória da região de Madureira.

Toda edição, a feira reúne 16 barracas, cada uma com sua especialidade de comida típica, e uma roda de samba. Comandada por Marquinhos de Oswaldo Cruz, a roda contará com a presença dos convidados Marcelinho Moreira e Zé Renato. Além disso, o Grupo Raça também estará presente para tocar na abertura do evento.