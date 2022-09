Marcelo Carlos Ferreira, suposto líder do tráfico de drogas na favela Furquim Mendes, é preso - Reprodução/Portal Procurados

Publicado 09/09/2022 13:35 | Atualizado 09/09/2022 15:55

Rio - Policiais militares do 16ºBPM (Olaria) e de batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área prenderam, com informações do Disque Denúncia, Marcelo Carlos Ferreira, de 45 anos, conhecido como Anal, durante uma operação na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (9). Ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas na região, que é dominada pela facção Comando Vermelho.



A ação realizada nas favelas Furquim Mendes e Dique tinha como objetivo verificar denúncias relacionadas a roubos de cargas e veículos. Entretanto, ao chegar na primeira localidade, uma das equipes foi atingida por disparos e houve confronto.



Após os disparos, PMs viram um homem saindo da comunidade na garupa de um mototáxi e iniciaram uma abordagem. Em seguida, constataram que o suspeito era Marcelo Carlos Ferreira, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de Prisão Preventiva.



Na operação, também foram apreendidos um rádio comunicador e um carro roubado.

Marcelo Carlos Ferreira, também conhecido pelos vulgos "Anal", "Tuca", "FB", "Alemão" ou "Magrinho", estava gerenciando os pontos de drogas na Furquim Mendes desde a prisão de Adilson Gomes da Hora Júnior, o Nico, antigo chefe do tráfico. Ele era o segundo na hierarquia do tráfico da comunidade. O traficante também já havia sido preso em julho de 2016 em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Ponte Rio-Niterói.

Na ocasião, segundo a PRF, ele apresentou um documento falso de identificação. Ainda de acordo com os agentes, o foragido informou ter pago R$ 300 pelo documento falso à época.