Jovens praticam basquete no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo GrandeDivulgação

Publicado 09/09/2022 14:13 | Atualizado 09/09/2022 14:49

Rio - O Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio abriu 1,7 mil vagas gratuitas para diferentes modalidades. Entre as opções estão: atletismo, balé, basquete, futebol, hidroginástica, natação, pilates, vôlei e tênis.

A faixa etária das atividades é a partir dos 6 anos. Cada pessoa pode se inscrever em até três modalidades, sendo duas de sua escolha e a terceira somente para esportes de quadra.



"Estamos sempre buscando ampliar o número de vagas em nossos equipamentos esportivos e oferecer o maior número de atividades possíveis para a população. Esperamos que todos possam desfrutar dessa oportunidade", afirmou o secretário municipal de Esportes, Francisco Bandeira.



As inscrições são feitas na secretaria da Vila de terça a sábado, das 8h às 17h. Serão distribuídas 200 senhas para inscrição por dia, a partir das 7h. Somente pai, mãe, avós ou irmão maior de idade poderão fazer a inscrição de menores. Até o dia 24, também poderão ser feitas trocas ou inclusões de modalidades.

Os documentos necessários para a inscrição dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Para quem tem mais de 70 anos é obrigatório apresentar atestado médico. Os menores de idade devem apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento, da identidade do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.





Para agilizar é possível realizar a pré-inscrição online em avilavirtual.com.br e finalizar presencialmente no equipamento esportivo, portando todos os documentos solicitados, junto com sua chave de acesso que é gerada automaticamente no final da pré-inscrição. O Centro Esportivo Miécimo da Silva fica na Rua Olinda Elis, 470, Campo Grande.