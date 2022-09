Ação conjunta entre PRF e CORE apreende carregamento de cocaína avaliado em R$16 milhões - Divulgação/ PRF

Publicado 09/09/2022 13:35 | Atualizado 09/09/2022 14:51

Rio - Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/PCERJ), na madrugada de sexta-feira (9), prendeu um homem e apreendeu 132 tabletes de cocaína transportados em um caminhão abordado na BR-116, na UOP PRF de Caiçara, em Piraí, no Sul-Fluminense. Ao todo, a PRF estima que o prejuízo ao tráfico de drogas tenha sido de R$ 16 milhões.

A droga, dividida em tabletes de, aproximadamente, 1kg cada, estava sendo transportada escondida sob um fundo falso na carroceria de um caminhão. O veículo saiu de São Paulo e seguia em direção ao Espírito Santo.



O material foi encontrado depois que os cães policiais Buddy, Venena e Cacau farejaram o veículo. No flagrante, o motorista foi detido e relatou que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.



As drogas, o veículo e o homem foram encaminhados à Cidade da Polícia Civil. O nome do preso não foi divulgado.