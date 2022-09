Sexta-feira será de calor e muita hidratação para os fãs do Rock in Rio - Sandro Vox/ Agência O Dia

Sexta-feira será de calor e muita hidratação para os fãs do Rock in RioSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 15:16 | Atualizado 09/09/2022 15:17

Rio - O céu aberto desta sexta-feira (9) está ótimo para os fãs do Rock in Rio que estão ansiosos pelo show da banda de punk rock norte-americana Green Day. Já o público de sábado e domingo não teve a mesma sorte: o fim de semana será de chuva no Rio.

A máxima de 37º C na tarde desta sexta preocupa os presentes no festival como aconteceu ontem. Com a presença de turistas de regiões mais frias do Brasil , as longas filas em busca de hidratação impressionaram logo no início do evento nesta quinta-feira.

O sábado (10) também começa com forte calor, mas haverá um aumento de nuvens e a diminuição da temperatura ainda na parte da tarde. De qualquer forma, a máxima será de 35º C por volta de 10h. À noite, o público do Rock in Rio pode esperar pancadas de chuva, assim como também aconteceu no último sábado, durante o show do rapper americano Post Malone.

A temperatura cai ainda mais no domingo (11), tendo uma máxima de 22º C e a mínima de 16º C. O dia também será marcado pelo céu nublado e o tempo chuvoso a todo momento.

O início da próxima semana também não será diferente no Rio. Segunda e terça-feira continuarão sob chuva, ainda que de menor intensidade. Além disso, o clima esquenta no estado, atingindo a máxima de 26º C no primeiro dia e 30º C no segundo.