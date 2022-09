Ele ingressou na corporação em 2013 e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília - Rede Social

Publicado 09/09/2022 14:56 | Atualizado 09/09/2022 16:12

Alan estava de folga quando foi morto, na última quarta-feira (7), perto de casa, no bairro Lafaiete, em Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram verificar uma ocorrência na Rua Manuel Duarte e encontraram a vítima ferida e caída, vestindo uma camisa do Brasil. O policial chegou a ser socorrido pelos agentes e levado para o Hospital Moacyr do Carmo, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos.





Na última quinta-feira (8), o Portal dos Procurados divulgou um cartaz pediu informações para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, a identificar e prender os envolvidos na morte de Alan. Questionada nesta sexta-feira, a Civil afirmou que não há novidades sobre as investigações.

O policial ingressou na corporação em 2013 e era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Com a sua morte, sobe para 38 o número de agentes mortos em ações violentas no Rio de Janeiro só neste ano. Desse total, a maioria, 24, é de policiais militares. Os outros mortos se dividem em cinco policiais civis, quatro militares da Marinha, um da Aeronáutica, dois policiais penais, um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e um guarda municipal.