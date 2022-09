Rio tem 826 casos confirmados de varíola dos macacos - Divulgação/MS

Publicado 09/09/2022 17:35 | Atualizado 09/09/2022 17:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta sexta-feira (9), foram confirmados 826 casos e um óbito pela varíola dos macacos (monkeypox) no Rio de Janeiro. Além disso, 95 pacientes são tratados como prováveis. Outros 457 seguem como suspeitos, e 1.246 foram descartados. Quatro pessoas estão em uso de tratamento experimental. No total, o estado notificou 2.624 casos da doença.



A Região Metropolitana I tem 689 desses casos confirmados. Também foram registrados 97 na Região Metropolitana II, cinco na Região Serrana, seis no Médio Paraíba, três no Norte Fluminense, oito na Baixada Litorânea, dois no Noroeste do Estado do Rio e 16 não informados.



Do total de pacientes infectados pela doença, 761 são homens, correspondendo a 92,1%. Além disso, são 589 casos em pessoas entre 20 e 39 anos.



Nova Iguaçu tem posto de referência em testagem da Varíola dos Macacos

Com o aumento dos casos da varíola dos macacos no Rio de Janeiro, os moradores da Baixada Fluminense têm um ponto de referência para testagem de casos suspeitos. É o Centro de Saúde Vasco Barcellos, em Nova Iguaçu, onde a Prefeitura do município abriu um polo de testagem que funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h, e terá capacidade para fazer, em média, 50 testes por semana. Nas Unidades de Pronto Atendimento da cidade (UPAS), a testagem ocorre diariamente por 24h.



Nos primeiros dias de coleta, a procura ainda tem sido baixa. Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu realiza, diariamente, a desinfecção da unidade para evitar o contágio do vírus.



Após fazer o teste no Vasco Barcellos, o paciente vai para casa para aguardar o resultado, que será comunicado por uma equipe da Saúde.



"Vivenciamos uma pandemia da Covid-19, mas a vacina veio para salvar vidas. Agora estamos atentos a este novo vírus. A testagem é fundamental para não deixarmos a varíola dos macacos se espalhar, pois evitar a sua disseminação é muito importante. Quem tiver os sintomas deve procurar o Vasco Barcellos e realizar o teste", disse o prefeito Rogerio Lisboa.



Pessoas com sintomas de febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão devem procurar as unidades de saúde de Nova Iguaçu. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com lesões de pele, secreções respiratórias ou objetos usados por uma pessoa que está infectada.



O Centro de Saúde Vasco Barcellos fica na Rua Coronel Bernardino de Melo 1.895, Centro