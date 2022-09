Comlurb recolhe 48,3 toneladas de resíduos na volta dos shows nesta quinta-feira - @williamwerneckmota

Publicado 09/09/2022 17:15





Rio - A Comlurb recolheu 48,3 toneladas de resíduos durante a primeira noite da segunda semana de shows do Rock in Rio, nesta quinta-feira (08), sendo 31,8 toneladas de materiais potencialmente recicláveis e 16,5 toneladas de resíduos. Na primeira semana de shows, foram removidas 165,9 toneladas de resíduos, sendo 86,4 toneladas de recicláveis e 79,5 de materiais orgânicos. Após quatro dias de atuação de limpeza na Cidade do Rock, a Companhia recolheu 214,2 toneladas de resíduos, sendo 118,2 de materiais potencialmente recicláveis e 96 toneladas de materiais orgânicos. Durante o evento-teste, realizado no dia 30/08, foram removidas outras 4,4 toneladas de resíduos.

A Companhia está atuando diariamente com cerca de 1.000 garis na gestão de resíduos do evento, na parte interna, durante 24 horas, englobando: áreas de circulação do público, gramados, praças de alimentação, área VIP, backstage, arenas e velódromo, e 181 garis na parte externa, inclusive nas vias de acesso à Cidade do Rock.

O evento foi palco também da apresentação e início da operação de duas novas varredeiras compactas mecanizadas, que fazem parte do pacote de cerca de 300 veículos e equipamentos adquiridos pela Companhia e anunciados pelo prefeito Eduardo Paes em março.

A Comlurb é responsável ainda pela destinação correta do lixo gerado no evento, com os resíduos potencialmente recicláveis sendo direcionados às cooperativas de catadores contratadas pelos organizadores do festival.

Os resíduos orgânicos estão sendo entregues pelo Rock in Rio para um projeto de compostagem com uma empresa privada. Para facilitar o descarte correto de resíduos, cerca de 2000 contêineres foram distribuídos, tanto na parte interna quanto na parte externa da Cidade do Rock.

Equipes do Lixo Zero, com apoio da Guarda Municipal, realizam rondas em toda a parte externa da Cidade do Rock, incluindo a Avenida Abelardo Bueno e vias de acesso, próximo a estações do BRT e pontos de ônibus, para flagrar inconformidades com a Lei de Limpeza Urbana.

Nesta quinta-feira, foram aplicadas 3 multas por descarte indevido de pequenos resíduos. Em quatro dias de shows, foram aplicadas 25 multas, sendo 10 para pessoas urinando em via pública, 13 por descarte indevido de pequenos resíduos, e 2 por propaganda irregular.

