Os celulares e as drogas foram encaminhados à 34ªDP, onde foi feito o registro de ocorrência - Divulgação

Os celulares e as drogas foram encaminhados à 34ªDP, onde foi feito o registro de ocorrênciaDivulgação

Publicado 09/09/2022 16:57 | Atualizado 09/09/2022 17:03

Rio- Inspetores da Polícia Penal apreenderam, nesta quinta-feira (8), três celulares, um frasco com erva seca e 115 papelotes de pó na Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó. A operação foi deflagrada após agentes da Subsecretaria de Inteligência da Seap detectarem uma mensagem de áudio veiculada no Youtube. O autor foi identificado como o traficante Marcelo de Souza Marins, o Barrão, de 45 anos, que comanda a venda de drogas nas comunidades Sapo I e Sapo III.

fotogaleria

Os celulares e as drogas foram encontrados na cela de Barrão, mas em área comum, não sendo possível atribuir a ele a responsabilidade pelo material ilícito. Mesmo assim, por causa do áudio, o traficante foi transferido para o Presídio Bangu 1, onde permanecerá isolado por, pelo menos, 30 dias. Ele ainda perdeu direito ao benefício da visita íntima.

A Corregedoria de Polícia Penal já instaurou sindicância para apurar como os celulares foram parar na cela de Barrão. O traficante cumpre pena de 25 anos por homicídio e formação de quadrilha. Ele deu entrada no Sistema Penal em 2002 e, em 2014, chegou a fugir da Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos, mas acabou sendo recapturado no mesmo dia.

Os celulares e as drogas foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde foi feito o registro de ocorrência.