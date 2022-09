Drogas e credenciais falsas apreendidas com o suspeito nas proximidades da Cidade do Rock - Divulgação

Publicado 09/09/2022 16:52

Rio - Um homem não identificado foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (9), com nove credenciais falsas para o Rock in Rio no entorno da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio. Ele também carregava papelotes de cocaína, trouxinhas de maconha, comprimidos de ecstasy e R$ 387 em espécie.

O suspeito foi preso por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e encaminhado à 32ª DP (Taquara). De acordo com a PM, o esquema de segurança foi reforçado na região e o efetivo contou com 570 agentes. A orientação é intensificar as abordagens a indivíduos em atitude suspeita.

Na esquina da Avenida Abelardo Bueno com a Avenida Imperatriz Leopoldina, policiais da UPP Escondidinho / Prazeres e do 31º BPM (Barra da Tijuca) prenderam um suspeito de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos nove papelotes e um pino de cocaína, 10 papelotes de maconha, 14 comprimidos LSD, dois frascos de loló, R$ 50 em espécie e uma máquina de cartão. O homem foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Já no fim da noite, agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram acionados para verificar possíveis ocorrências de furto nas proximidades da Cidade do Rock. Um homem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos. Eles carregavam três cordões furtados e foram reconhecidos pelas vítimas. Em seguida, o trio foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).

A Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que prendeu 14 pessoas e apreendeu três adolescentes durante o primeiro fim de semana do Rock in Rio. Celulares e produtos comercializados irregularmente também foram recuperados na área externa da Cidade do Rock.