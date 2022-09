Policiais penais apreendem celulares e maconha com detentos - Divulgação

Publicado 09/09/2022 17:30 | Atualizado 09/09/2022 17:31

Rio - Policiais penais apreenderam dois celulares e dois invólucros contendo erva seca ao revistaram dois internos que retornavam de consulta médica da UPA de Gericinó para as unidades prisionais, dentro do Complexo. A maconha foi localizada no ânus do interno depois que policiais penais suspeitaram dele. O detento foi submetido ao aparelho de radiografia e acabou tirando o material voluntariamente.

Já os telefones estavam fixados por meio de um elástico no peito do interno R.O.M., que ainda levava um modem escondido na cueca.

Os dois presos serão submetidos a procedimento administrativo de apuração disciplinar. O material foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande) para as providências legais cabíveis.