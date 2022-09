Após morte de Elizabeth II, Charles III assume a monarquia - Reprodução/AFP

Publicado 09/09/2022 08:57

Londre- Charles III será proclamado oficialmente rei neste sábado,10, durante uma reunião do Conselho de Sucessão, prevista em Londres. A informação foi dada pelo Palácio de Buckingham em um comunicado.

O conselho vai se reunir às 10h (6h no horário de Brasília) no Palácio St. James. A proclamação será lida em público uma hora após, em uma sacada da residência, seguida por outros atos em todas as nações que integram o Reino Unido.