Leniel Borel, pai de Henry, figura como assistente de acusação do processo - Arquivo/Sandro Vox/Agência O Dia

Leniel Borel, pai de Henry, figura como assistente de acusação do processoArquivo/Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 09/09/2022 09:10 | Atualizado 09/09/2022 09:33

Rio - Leniel Borel, pai de Henry, que no julgamento do caso Henry Borel atua como assistente de acusação, protocolou suas alegações finais junto de seus advogados nesta quinta-feira (8). O documento faz parte de um rito processual que será analisado por uma juíza posteriormente para dizer se houve crime.Além do assistente de acusação, o promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) também já havia se manifestado anteriormente em suas alegações do caso.No documento, Leniel pediu a pronúncia - protocolo jurídico que indica a materialidade de um crime contra a vida e que precisa ser julgado por um júri popular - de Monique Medeiros e de Dr. Jairinho pela morte de Henry Borel. O MPRJ, o primeiro a apresentar as alegações finais, também se manifestou com a pronúncia."Nesta toada, em razão dos robustos elementos constantes dos autos, em conjunto com a fundamentação apresentada, depreende-se a existência de incontestável aparato suficiente à pronúncia de Jairo e de Monique, não havendo outro caminho senão a remessa do feito ao plenário do Júri, com a pronúncia dosacusados. Ante o exposto, denota-se dos autos que, além da comprovação da materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória, existem suficientes e robustos indícios da autoria delitiva", aponta o documento.Além disso, Leniel e o advogado Cristiano Medina apontam que Monique e Dr. Jairinho mentiram na delegacia e durante o julgamento, e também sustentam que os dois destruíram provas do crime e atrapalharam o decorrer das investigações."Também não restam dúvidas acerca do cruel homicídio triplamente qualificado praticado por Jairo e garantido por Monique no dia 08 de março de 2021 em desfavor da inocente criança, em que as provas técnicas constantes dos autos foram capazes de demonstrar a gravidade, brutalidade e quantidade de lesões que o executor empreendeu contra Henry, culminando com sua morte antes mesmo da frustrada simulação de levar à vítima, já em óbito, para atendimento junto ao Hospital Barra D’Or."