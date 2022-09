Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 08/09/2022 11:09

Rio - Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) apreenderam, nesta quarta-feira (07), quatro adolescentes por roubo, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro. Com eles, foram recuperados dois celulares, um relógio e cartões bancários.

De acordo com a assessoria da corporação, a equipe realizava um patrulhamento pela região quando foi informada por pedestres que o bando estava roubando na via. Os militares efetuaram um cerco na área e localizaram os quatro suspeitos, com o material roubado.

Os adolescentes e o material recuperado foram encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).